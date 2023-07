Akcie zadluženého francouzského řetězce Casino během uplynulých dvou dní ztratily skoro třetinu své hodnoty. Pádu předcházelo středeční prohlášení firmy, ve kterém informovala, že případné zvýšení kapitálu povede k výraznému snížení hodnoty podílů současných akcionářů. Jednu nabídku učinila společnost EP Global Commerce českého podnikatele Daniela Křetínského spolu s holdingem Fimalac. Ti soupeří s nabídkou holdingu 3F trojice francouzských podnikatelů.

Podrobnosti obou nabídek na posílení kapitálu měl řetězec zveřejnit ve středu po schůzce s věřiteli. Kvůli „spekulacím v médiích“ firma jejich srovnání nakonec publikovala už o den dříve.

Křetínský a holding Fimalac, za kterým stojí miliardář Marc Ladreit de Lacharrière, zvýšili svou nabídku na posílení kapitálu řetězce Casino z 1,1 na 1,35 miliardy eur (32,1 miliardy korun). To převyšuje nabídku holdingu 3F, který vedou miliardář v odvětví telekomunikací Xavier Niel, investiční bankéř Matthieu Pigasse a podnikatel Moez‑Alexandre Zouari.

„V každém případě dojde k masivnímu rozředění podílů současných akcionářů Casina a Rallye už ho nebude mít pod kontrolou,“ uvádí řetězec v prohlášení. Nynějšího majoritního vlastníka, také zadlužený holding Rallye, ovládá Jean‑Charles Naouri.

Podle nabídky Křetínského a holdingu Fimalac by si stávající akcionáři ponechali 0,20 procenta akciového kapitálu společnosti. To se netýká Křetínského a holdingu Fimalac. Na základě nabídky holdingu 3F by si stávající investoři ponechali 0,03 procenta akciového kapitálu.

Společnost Casino, pod niž spadají například řetězce Monoprix a Franprix, měla na konci loňského roku konsolidovaný čistý dluh 6,4 miliardy eur (téměř 152 miliard korun). V příštích dvou letech bude muset splácet dluh tři miliardy eur. Skupina od června jedná s věřiteli. Snaží se udržet nad vodou pomocí přeměny velké části dluhu na vlastní kapitál, odprodejem majetkových podílů a prostřednictvím dohody s vládou o odkladu platby daní a sociálních odvodů. Dohody s věřiteli chce dosáhnout do konce července.