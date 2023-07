Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zůstává od invaze nejpopulárnějším ukrajinským politikem, který si díky své vytrvalosti, vůdcovským schopnostem a mezinárodnímu renomé již zajistil místo v dějinách mezi ukrajinskými národními hrdiny. Podle posledního průzkumu veřejného mínění z února 2023 bylo s jeho výkonem spokojeno 91 procent Ukrajinců a výrazná většina (65 procent) si přála, aby byl prezidentem i další funkční období. A prezidentské volby se budou konat už příští rok.

Toto vysoké uznání odráží Zelenského schopnost mobilizovat krajany proti ruským okupantům. A také jeho značný úspěch při získávání srdcí, myslí a peněženek západních vůdců a občanů svými často dramatickými, ale rétoricky brilantními žádostmi o podporu.

Jeho vysokou prestiž umocňuje skutečnost, že jeho kritika v době válečného úsilí země se zdá být nevlastenecká i nezávislým analytikům, kteří si uvědomují, že jakýkoli náznak vnitřních rozporů na Ukrajině bude kremelskými propagandisty okamžitě využit.

Na druhou stranu to znamená, že by si prezident Zelenskyj měl zvykat na to, že nemá žádné konkurenty ani kritiky. To je potenciální úskalí jeho politické budoucnosti, protože úspěch v době války není stejný jako v době míru. Největší zkoušky Zelenského teprve čekají – zajištění míru za podmínek přijatelných pro většinu Ukrajinců, řízení poválečné obnovy země a reformy potřebné k získání vytouženého členství v EU.