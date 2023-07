Nečekaný problém se stavbou metra D teď řeší šéf pražského dopravního podniku Petr Witowski. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil počátkem července zadávací řízení na výstavbu druhého úseku metra D a stavbě za 98 miliard tak opět hrozí zpoždění. Dopravní podnik to ale nemá v posledních letech jednoduché i tak. Kromě kauzy Dozimetr, kdy policie zatkla ekonomického náměstka podniku Mateje Augustina a několik dalších lidí spjatých s hnutím STAN, musí řešit i prudce rostoucí ceny elektřiny a nafty či inflaci, která žene vzhůru platy čtyř tisíc řidičů. Witowski v rozhovoru pro HN popisuje, jak může městská společnost ušetřit, a mluví o svém možném odvolání z funkce.

HN: Samozřejmě se na úvod musím zeptat: Kdy se skutečně rozjede metro D? Před čtyřmi lety jste sliboval, že pojede v roce 2027. Poslední harmonogram ale počítá s koncem roku 2029 a ani ten už není moc reálný vzhledem k tomu, že antimonopolní úřad nyní zrušil zadávací řízení na stavbu druhého úseku…

Pořád věříme tomu, že to může být přelom roku 2029 a 2030. Zdá se ale být čím dál tím méně reálné, že to bude celá trasa z Pankráce do Depa Písnice. Ale stále věříme tomu, že by to mohl být aspoň ten nejkratší provozuschopný úsek Pankrác – Nové Dvory o délce čtyř kilometrů. Protože už máme majetkoprávně téměř vypořádanou Libuš, mohla by to být i stanice Libuš.

Proč se nedaří dodržovat termíny?

Od roku 2019 se toho spoustu změnilo. Byl covid, bohužel je pořád válka na Ukrajině. Hlavně jsme ale v roce 2019 počítali s tím, že v červenci 2020 začneme stavět. Z mnoha důvodů, které nebyly na naší straně, jsme ale začali stavět až v dubnu 2022. V momentě, kdy každý tendr na déčko končí na řadu měsíců s námitkami na ÚOHS, naplánované termíny, které podle harmonogramu byly reálné, už reálné nejsou.