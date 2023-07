Kdyby to nebylo v kontextu globálního oteplování nepřípadné, dalo by se říci, že při protestech radikálních klimatických aktivistů přituhuje. V severoněmeckém Stralsundu najel nervózní řidič kamionu do aktivisty, který blokoval dopravu, a pár metrů...

KOMENTÁŘ PETRA HONZEJKA