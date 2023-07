Speciální jednotky běloruské armády budou cvičit se členy ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny u hranic s Polskem. Podle agentur to oznámilo ministerstvo obrany v Minsku. Varšava uvedla, že očekává ruské provokace a přesunuje do oblasti vojáky. Podle telegramového kanálu spojeného s wagnerovci se do Běloruska přesouvá či se již přesunulo na 10 tisíc členů této skupiny.

„Ozbrojené síly Běloruska pokračují ve společném výcviku s bojovníky Soukromé vojenské skupiny Wagner. V průběhu týdne budou jednotky sil speciálních operací společně s příslušníky společnosti provádět výcvikové a bojové úkoly na cvičišti Brestskij,“ citovala z prohlášení ministerstva obrany agentura TASS.

Výcvikový prostor se nachází v západním Bělorusku u města Brest, které leží na hranici s Polskem. Běloruské ministerstvo dále uvedlo, že „v nynější geopolitické situaci“ hodlá využít bojových zkušeností, které nabraly příslušníci Wagnerovy skupiny, pro zlepšení „soudržnosti a výcviku“ běloruských vojáků.

Dlouhodobé spory šéfa Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina s ruským armádním velením koncem června vyústily ve vzpouru, během níž jeho bojovníci nakrátko obsadili ruské město Rostov na Donu a v koloně vytáhli na Moskvu. Na základě dohody, kterou zprostředkoval běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, Prigožin vzpouru ukončil a získal možnost přesídlit do Běloruska i se svými muži.

Ukrajina, jakož i některé členské státy NATO včetně Polska, v souvislosti s přesídlením wagnerovců zesílily bezpečnostní opatření na hranicích s Běloruskem.

Polský ministr obrany Mariusz Blaszczak včera v rozhlase uvedl, že Varšava očekává ruské provokace, a proto nařídil přesunout část vojenských jednotek ze západu na východ Polska. Dodal, že ve středu o možných hrozbách jednal se šéfy polských zvláštních služeb na výboru pro národní bezpečnost a obranu, kterému předsedá.