Až příští rok v prosinci přestane Česko odebírat ruskou ropu, uzavře se několik desítek let trvající provázanost domácích rafinerií a ruských nalezišť na Urale. Existence samotného ropovodu Družba, jenž začíná v ruské Samaře, se ale pro Česko neuzavře. „Naším cílem je ropovod dále využívat,“ řekl HN v rozhovoru Jaroslav Pantůček, ředitel státního podniku Mero, jenž českou část Družby provozuje. Podle něj půjde v budoucnu využít pro dodávky ropy i trasu přes Ukrajinu, a to z přístavu Oděsa do terminálu ve městě Bródy, kde už je napojení na jižní větev Družby. Další možností je využívat tento ropovod pro přepravu čpavku nebo jako základ pro nové optické sítě.

Stoprocentní spotřebu Česka v dodávkách ropy, která je osm milionů tun, už ale podle Pantůčka stabilně zajistí ropovod TAL vedoucí z italského Terstu. Mero loni v listopadu jako pětiprocentní akcionář konsorcia, jež ho provozuje, prosadilo rozšíření jeho kapacity pro Česko. Největšími akcionáři TAL jsou rakouská společnost OMV se 32 procenty a britsko-nizozemský Shell s 19 procenty. Významný podíl má ale i ruská Rosněfť.

Ruská agrese na Ukrajině dovedla Česko k rozhodnutí odstřihnout se od ruských dodávek ropy. Vy jste Mero řídil i v letech 2005 až 2015. Existovaly dříve plány na stoprocentní nahrazení ropovodu Družba?

S úplným nahrazením ruských dodávek se nepočítalo. Řešili jsme ale nedostatečnou kapacitu v ropovodu TAL, která hrozila (zásobuje rafinerii v Kralupech nad Vltavou – pozn. red.). Česko leží na úplném konci ropovodu a byl by to problém. Proto se Mero několik let snažilo stát se akcionářem v rámci konsorcia, které TAL provozuje. To se v roce 2012 podařilo, když jsme koupili pět procent od společnosti Shell. O rok později jsme u firmy ILF, která ropovod vyprojektovala, zadali studii popisující kroky potřebné ke zvýšení kapacity dodávek z TAL pro Česko. V roce 2014 jsme tedy přesně věděli, co je třeba udělat. Realizovat jsme to už nestihli, protože v lednu 2015 bylo vedení firmy odvoláno (za ministra financí Andreje Babiše – pozn. red.). Před rokem jsme na tuto práci navázali.