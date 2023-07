Pronajmu byt, na měsíc, na dva, plně vybavený… Pokud srovnáme nabídku podobných pronájmů v Praze a Berlíně, okamžitě nás zarazí jedna věc. V Berlíně je zvykem pronajímat byty i na relativně krátké období za cenu běžného pronájmu, a to s plnou výbavou, kterou tam vlastník či dlouhodobý nájemce zanechá. V Praze jde výhradně o byty určené k pronájmům turistům či manažerům za dvoj- až trojnásobné ceny běžného nájmu.

Důvodem rozdílu není to, že v německém hlavním městě jsou trh, a tedy i ceny nájmů regulované. (Což má kromě nízkých cen naopak za následek obrovskou nedostupnost dlouhodobých pronájmů.) Ani to, že by Němci byli nějak zvlášť důvěryhodní a že by tam panovala idyla nezamčených dveří a poctivých sousedů.