Na Českou policii naplno prasklo, že už více než rok používá systém pro identifikaci obličejů. O zveřejnění informace v plné šíři se zasloužila svou vytrvalostí v dotazech nezisková společnost Iuridicum Remedium. Řekněme rovnou, že je to alarmující situace. Ukazuje, že pokud se technologie vyvíjejí rychleji než regulace, může to mít nakonec vážné společenské důsledky.

Identifikace na základě záznamů v reálném čase je na jednu stranu jistě silný nástroj v boji proti zločinu. To, co jsme zatím znali z filmů jako například Minority Report, vtrhlo do reality a je to nesporně efektivní. Potud se zdá všechno skvělé. Jenže když současně víme, jak snadno unikají v Česku informace například z policejních spisů, dokážeme si lehce představit, jak snadno zneužitelné jsou informace z identifikačních databází.