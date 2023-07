Uprostřed léta, kdy se někteří ministři i poslanci rozjeli na dovolené, to byla pro členy KDU-ČSL nečekaná studená sprcha. Poslední průzkum agentury Median straně přisoudil dvě procenta hlasů. Byť autoři šetření upozorňují, že „mezi podporovateli lidovců je patrná vysoká volatilita“ a preference strany se dlouhodobě pohybují až k šesti procentům, kvůli výsledku si vedení strany podle informací HN vyžádalo odbornou analýzu, jejíž výsledky chce mít do konce letních prázdnin.

Dvě procenta jsou méně, než lidovci dosahovali v krizových letech 2010 až 2013, kdy čelili odlivu členské základny do tehdy nově vzniklé TOP 09 a poprvé v polistopadové éře skončili mimo sněmovnu. „Aniž bych to chtěl přeceňovat, je to velké varování pro vedení strany,“ upozorňuje poslanec Pavel Bělobrádek, který ve zmíněných letech převzal vedení strany a coby předseda byl u jejího návratu do dolní komory.