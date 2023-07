O (a)moralitě kapitalismu se napsaly tisíce knih, vedly se desetitisíce debat a nespočet demonstrací, revolucí. Přesto se ke svému společnému vlastnictví – vzduchu – choval a chová mnohem etičtěji, než se choval komunismus, který měl starost o společné vlastnictví dokonce přímo vepsanou na svém čele.

Snad to jednou vejde do dějin jako obrovský paradox, že zelená revoluce povstala v kapitalistických, nikoli komunistických systémech. Vždyť přece komunismus – založený na společném vlastnění výrobních zdrojů – by se měl exemplárně starat o obecní majetek.