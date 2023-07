Souboj světového duopolu výrobců dopravních letadel už má několik let jednoznačného vítěze. A tím je v počtu objednávek evropský Airbus. Svého amerického konkurenta Boeing přehrál výrobce z Toulouse jak u nových objednávek na červnové airshow v Paříži, tak v celkovém počtu dodaných letadel za letošních prvních šest měsíců – Airbus jich vyrobil 316 a Boeing 266. Výrobci těží z toho, že se letecká doprava po covidu opět oživila a aerolinky se nebojí objednávat nové stroje.

Kondice výrobce ze Seattlu je však lepší, než jak by mohlo vypadat z dokumentu na Netflixu (Downfall: The Case Against Boeing). Ten popisuje přístup amerického koncernu v letech 2018 až 2019, kdy jen několik měsíců po sobě havarovaly dva moderní stroje Boeing 737 Max a zahynulo 346 lidí. A kdy se firma snažila tajit, že k haváriím přispělo její zařízení na stabilizaci letu (takzvaný MCAS), o němž Boeing pilotům ani Federálnímu úřadu pro letectví (FAA) nedal úplné informace, aby se vyhnul nové certifikaci letounu.