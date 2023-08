Téměř každý se dnes může zbavit všech dluhů. Stačí, aby měl pravidelný příjem nebo za něj příbuzní měsíčně složili aspoň 2200 korun. Přesto se mají podmínky osobního bankrotu ještě zjednodušit: vláda už schválila úpravu insolvenčního zákona, která zkracuje dobu oddlužení, kdy dlužník platí aspoň část závazků, z pěti na tři roky. Už v roce 2019 se přitom zmírnila pravidla, když odpadla nutnost splatit 30 procent všech dluhů. Podle insolvenční správkyně Radky Šimkové však další zmírňování pravidel zájem o oddlužení nezvýší. V rozhovoru s HN společnice firmy Forteslegal insolvence mimo jiné popisuje, proč Češi radši zůstávají v exekuci.

Osvědčilo se podle vás odstranění podmínky splatit alespoň 30 procent všech dluhů?

Nenaplnila se očekávání, že do oddlužení vstoupí více dlužníků, zasáhl samozřejmě i covid. Probíhajících oddlužení je stejně nebo méně. Navíc ještě nedoběhl pětiletý cyklus, kdy se dozvíme, jak budou soudy přistupovat k dlužníkům, kteří splatili méně než 30 procent dluhů, a zda je skutečně od dluhů osvobodí. Nyní končí jen dlužníci ze zvýhodněné kategorie, kteří se mohli oddlužit do tří let – tedy důchodci, invalidé nebo ti, kterým se za tu dobu podařilo splatit alespoň 60 procent dluhů.