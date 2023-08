Počet dovezených ojetých osobních aut od ledna do konce července klesl o osm procent na 93 039 vozů. Jejich průměrné stáří je 10,7 roku, tedy stejné jako loni. Podíl vozů starších deseti let klesl o dva procentní body na 49,25 procenta. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.

Nejvíce dováženou značkou byla domácí Škoda s 20 158 vozy, následuje Volkswagen se 17 924 auty a třetí je Ford s 6642 dovezenými kusy. Na dalších místech jsou prémiové značky BMW, Mercedes‑Benz a Audi.

Češi si za sedm měsíců rovněž dovezli 85 ojetých Ferrari, 573 Porsche nebo 31 Lamborghini, ale také 16 luxusních Rolls‑Royců nebo 49 trabantů.

„Propad dovozů ojetin se oproti minulému roku pomalu snižuje, v červenci meziročně chybělo už jen necelých 200 vozů. Zatímco na začátku roku byl propad k loňskému lednu o více než 13 procent, v červenci se ke stejnému měsíci loňského roku snížil jen na 1,6 procenta a reálně hrozí, že se brzy dovozy těm loňským vyrovnají,“ uvedla generální ředitelka skupiny Aures Holding Karolína Topolová.

Importované ojeté vozy se podle Topolové výrazně podílejí na pokračujícím stárnutí tuzemského vozového parku. „Bylo by ideální, pokud by se stát vrátil k návrhům na omezení dovozů pomocí úpravy ekologických poplatků, které zatím bohužel od roku 2008 nebyly aktualizovány,“ dodala.

Prodej nových aut ve stejném období stoupl o 17,2 procenta na 131 638 vozů.