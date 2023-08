Otázka „Těšíš se do důchodu?“ je stejně příšerná jako „Těšíš se do školy?“ Jen ji člověk dostane o pár desítek let později. Vzhledem k tomu, že odchod do důchodu většinou znamená citelný propad příjmů i společenské prestiže, odpověď není automaticky kladná. Přesto se v posledních dvou letech zdá, že jediné, o co mají pozdní padesátníci a raní šedesátníci zájem, je právě úprk do důchodu. A to i o pár let dříve, než na něj mají nárok.

Cílem kvapných odchodů do předčasné penze je získat co nejvíc peněz. Od září se totiž mají zpřísnit podmínky. Změny, které provedla vláda, povedou k tomu, že čím později půjde člověk do důchodu, tím překvapivě méně dostane.