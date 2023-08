Až milion korun hodlá vyplatit stát každému na zateplení starého domu. Zájemci o dotaci však riskují, že dopadnou jako muž, který do stěny balkonu vlastního bytu udělal okénko pro psa. Architekt domu jej kvůli zásahu do svého díla zažaloval a majitel zvířete musel vše vracet do původního stavu. Advokátka Hana Císlerová v rozhovoru pro HN popisuje, nač je třeba si dát pozor z pohledu autorského práva, aby lidé podobným nepříjemnostem předešli.

