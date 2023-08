Italský bankovní sektor měl dlouhé roky pověst rizikové žumpy, která může dostat vládu v Římě do podobných problémů, jakými prošlo Řecko. Panovaly obavy, že italský stát bude muset některé problémové banky draze zachraňovat a jeho už tak enormní zadlužení se skokem dostane na neudržitelnou úroveň, což by otřáslo celou eurozónou. Jenže vlna inflace a boj s ní situaci změnily tak, že z bank najednou může být dojná kráva. Nejen pro akcionáře. Jakmile totiž Evropská centrální banka začala zvyšovat sazby výrazně nad nulu, začala ziskovost sektoru dramaticky růst. Tak, že to je pro italskou vládu neodolatelné a chce si 40 procent „zisku navíc“ nechat. Jedním z argumentů, proč mimořádnou daň zavést, je to, že banky jen neochotně zvyšují úročení vkladů. Nepřipomíná vám to něco?

Jeden podstatný rozdíl oproti situaci v Česku však bije do očí.