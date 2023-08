Agentura Moody‘s v pondělí snížila úvěrové hodnocení několika americkým menším a středně velkým bankám. Varovala, že může snížit hodnocení i větším bankovním domům, protože bankovní sektor se pravděpodobně bude potýkat s riziky financování a se slabší ziskovostí. Informuje o tom agentura Reuters.

Moody‘s snížila rating deseti bank o jeden stupeň a šest velkých bank, včetně Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street a Truist Financial, přezkoumá kvůli možnému snížení ratingu.

„Výsledky mnoha bank za druhé čtvrtletí ukázaly rostoucí tlaky na ziskovost, které sníží jejich schopnost generovat vnitřní kapitál,“ uvedla Moody‘s. „Nastává to v době, kdy je na obzoru mírná americká recese na začátku roku 2024 a zdá se, že kvalita aktiv bude klesat, se zvláštními riziky v portfoliích komerčních nemovitostí některých bank,“ dodala ratingová společnost.

Krach Silicon Valley Bank a Signature Bank začátkem tohoto roku vyvolal krizi důvěry v bankovní sektor Spojených států. Ten zapříčinil takzvaný run na banky, tedy výběr vkladů u řady regionálních bank, a to přesto, že úřady zavedly mimořádná opatření na posílení důvěry.

Moody‘s varovala, že banky se značnými nerealizovanými ztrátami, které se neodrážejí v jejich regulatorních kapitálových poměrech, jsou v současném prostředí vysokých sazeb zranitelné.