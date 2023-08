Lidé, kteří v létě cestují do ciziny, mohou využít alternativní platební karty. Nejznámějšími jsou Revolut, Wise a Skrill, kdy první jmenovanou má jen v Česku 570 tisíc uživatelů. Nejžádanějšími službami jsou rychlá a levná směna měn nebo zahraniční platby. Fintechové aplikace zvládnou ale také investování nebo sjednocení plateb kartami. Prošli jsme proto nejpoužívanější aplikace v Česku, podívali se, co umí, a kde to bylo možné, srovnali s konkurencí.

Aplikaci Skrill globálně využívá 40 milionů lidí, Revolut více než 30 milionů a Wise přes 16 milionů. Vedle výhodné směny se alternativní karty využívají také pro mezinárodní transakce mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Jde o státy EU plus Island, Lichtenštejnsko a Norsko. V EHP jsou totiž u většiny bank transakce zdarma. U plateb mimo tento prostor však mohou být poplatky relativně vysoké.