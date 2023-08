Slyší zvuky, a když jsou v ohrožení, samy je vydávají. Řeč není o lidech nebo jiných živočiších, ale o rostlinách. Vědecké výzkumy z posledních let ukazují, že naše představy o nich jako o tichých a relativně primitivních souputnících našich životů budeme muset přehodnotit. Může to působit až znepokojivě, ale ve skutečnosti je to krásné. Svět je evidentně mnohem barvitějším a hlasitějším místem, než jsme si kdy mysleli. I když popravdě je asi dobře, že některé zvuky rostlin neslyšíme. Protože třeba takové sekání trávy nebo dlouhé suché letní dny by se rázem staly značně traumatizujícím zážitkem.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se