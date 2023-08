Když jeden z největších pesimistů ohledně vývoje na americkém akciovém trhu otáčí názor, je dobré zbystřit. Mark Wilson, prominentní akciový stratég investiční banky Morgan Stanley, před časem uznal, že se mýlil, když na počátku roku predikoval nevalné vyhlídky americkým akciím. Před týdnem však vhodil pomyslný ručník do ringu a publikoval analýzu, kde vidí několik důvodů, proč je růst akciového trhu podložený a mohl by pokračovat. Na prvním místě uvádí masivní utrácení státního rozpočtu. Dále pak podporu likvidity centrálními bankami i přes růst úrokových sazeb a rovněž očekávání investorů ohledně konce růstu úroků v souvislosti s klesající inflací. Velmi často se však stává, že když obrátí svůj názor i ten největší pesimista, signalizuje to spíše blízkost vrcholu akciového trhu než zajímavou nákupní příležitost.

Jiný zavilý medvěd John Hussman naopak své zákopy neopouští. Při čtení jeho pravidelných, zhruba měsíčních dosti rozsáhlých analýz by nejeden investor mohl podlehnout názoru, že nejrozumnější je všechny akcie prodat a jít zcela do hotovosti. Ve svém posledním příspěvku například uvádí, že americký akciový index S&P by měl klesnout o 64 procent, aby dokončil cyklus a nastolil podmínky pro dlouhodobý obvyklý růst zhruba 10 procent ročně. Svá tvrzení vždy dokládá rozsáhlými výpočty podle známých i svých vlastních fundamentálních valuačních vzorců. Podle jednoho z nich dochází k závěru, že v následujících 12 letech bude americký akciový trh přinášet průměrně ztrátu čtyři procenta ročně.

Predikce analytiků ohledně vývoje akciového trhu jsou velmi rozptýlené a rozdíly v nich mnohdy propastné. V jakémkoliv okamžiku lze nalézt zástupy býků i medvědů. Pro praktické investování je proto rozumné místo snahy odhadnout každý výkyv trhu věnovat úsilí spíše úvahám o vhodném rozložení portfolia mezi různá aktiva, která fungují v nejrůznějších ekonomických a investičních prostředích.