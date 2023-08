Letos na podzim poprvé od roku 2019 Češi nepůjdou k volbám. Přesto se v posledních dvou týdnech po republice objevilo 70 nových politických billboardů. Europoslanci ODS Alexandr Vondra a Veronika Vrecionová na nich voličům sdělují, že jsou „Pro Evropu bez nesmyslů“. Naštvali tím ale svoje partnery z koalice Spolu: KDU-ČSL a TOP 09.

V době, kdy vedení stran stále vyjednávají, zda do eurovoleb v příštím roce půjdou společně, nebo samostatně podle stran, „sólo akce“ vypadá, jako by se ODS už rozhodla. „Pokud ODS přemýšlí jinak, než nám pan premiér a další zástupci strany na dosavadních dvou jednáních o společné kandidátce tvrdili, tak bych očekával, že nám to férově řeknou. A my se přizpůsobíme,“ namítá lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Za nezvyklou označují kampaň i odborníci. Premiér Petr Fiala, který v ODS patří k podporovatelům toho, aby strany šly i do eurovoleb společně, ale s kampaní problém nemá.