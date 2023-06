Pokud bychom politiku pojímali jako střet s absolutním zlem, kde zlo je Andrej Babiš a kde nezáleží na ničem jiném než na jeho porážce v domácích parlamentních volbách, pak dává smysl, aby koalice Spolu společně kandidovala permanentně. Tedy i v nejbližších volbách, které nás čekají, v těch do Evropského parlamentu, jež budou napřesrok. V této logice věcí by se v nich ke Spolu, tedy k ODS, KDU-ČSL a TOP 09, měli rovnou přidat i Piráti a STAN. Aby nic netříštilo antibabišovskou frontu a šlo se pro vítězství.

Andrej Babiš evropské volby nepochybně vidí jen jako málo důležitou předehru k těm do Poslanecké sněmovny, které budou v roce 2025. Lidé se sofistikovanějším náhledem na svět by ale měli uznat, že volba europoslanců má stále větší význam sama o sobě. A pak projekt Spolu pro potřeby těchto voleb nedává smysl. A to hned z několika důvodů.