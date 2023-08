Problémy ve školství, přetížení obcí při integraci uprchlíků, nekonečné čekací doby na úřadech – seznam problémů, kterým čelí německý stát, je dlouhý. A to má důsledky pro důvěru občanů v jeho akceschopnost. Podle aktuálního průzkumu klesla důvěra občanů v jeho akceschopnost na nové minimum. V sondáži agentury Forsa pro odborový svaz pracovníků veřejné správy DBB si pouze 27 procent respondentů myslí, že stát je schopen plnit své úkoly. Je to o dva procentní body méně než loni. Šedesát devět procent dotazovaných považuje německý stát za přetížený, zatímco před rokem to bylo 66 procent, informovala agentura DPA.

Důvěra ve stát je nízká zejména ve východním Německu. Na 77 procent respondentů je zde přesvědčeno, že je s ohledem na své úkoly a existující problémy přetížený – na západě si to myslí „jen“ 68 procent lidí. Nejhorší názor na fungování státu mají příznivci pravicově populistické strany Alternativa pro Německo (AfD), naopak největší důvěru ve stát chovají přívrženci Zelených.

V porovnání s loňskem nabídl letošní průzkum výrazné změny ohledně toho, ve kterých oblastech podle Němců stát selhává. Zatímco v roce 2022, krátce po začátku války na Ukrajině, zmiňovali na prvním místě dodávky energií (17 procent), nyní to byla azylová a uprchlická politika s 26 procenty. Zásobování energiemi letos naopak jmenovalo jen sedm procent dotazovaných.

Stejně jako v předchozích letech jsou na prvním místě, pokud jde o pověst jednotlivých profesních skupin, hasiči (94 procent respondentů na ně nahlíží pozitivně), následovaní zdravotními sestrami, lékaři a geriatrickými sestrami. V dolní polovině žebříčku se umístili státní zaměstnanci (32 procent) a novináři (31 procent). Politici zůstávají v dolní části žebříčku se 14 procenty podpory.