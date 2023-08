Pošle Čína ruské armádě přímo dodávky zbraní do války na Ukrajině? To je asi nejspíš hlavní otázka, kterou si v souvislosti s právě probíhající cestou čínského ministra obrany Li Šang-fua do Ruska a Běloruska položí mnozí pozorovatelé. A hned spekulují o tom, jak Čína pomáhá Rusku obcházet západní sankce třeba při výrobě nejmodernějších raket, které pak dopadají na ukrajinská města.

Ale návštěva čínského generála, který se loni stal ministrem, mohla mít a nejspíš měla kromě tohoto veřejně propíraného motivu i další, pro budoucnost nesporně velmi důležité téma: spolupráci Ruska a Číny ve vesmíru, kde se vlastně také obnovuje geopolitické soupeření z časů studené války. Jen drobný rozdíl je v tom, že aspirujících vesmírných mocností je více než dvě.