V nedávné době se povedl kolegům českým ekonomům obdivuhodný čin. Aplikovali sofistikované statistické metody na data o přežití v koncentračních táborech a zkoumali vliv mezilidských vztahů na přežití v „továrnách smrti“. Jejich článek vyšel v prestižním akademickém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), který představuje jednu z nejvyšších, tedy nejnáročnějších a nejcitovanějších met akademické publikace současného světa. Práce Matěje Bělína, Tomáše Jelínka a Štěpána Jurajdy si všiml i Wall Street Journal.

Svou studii založili na statistické analýze dat 30 000 židovských vězňů, transportovaných z Terezína do Osvětimi. Jejich mnohaleté úsilí ukazuje, že lidé, kteří měli mezi ostatními trpícími kamarády či blízké, měli vyšší pravděpodobnost v jinak hororových podmínkách přežít. Statisticky řečeno, přátelství či alespoň nějaká forma lidského sdílení (třeba i jen získané vazby při půjčování časopisu v terezínském ghettu) jim zvýšilo šanci na přežití o třetinu. Tento malý, avšak významný rozdíl pro mnohé znamenal předěl mezi životem a smrtí. Je namístě zmínit, že ze zkoumaných osvětimských transportů se konce války dožilo jen šest procent vězňů.