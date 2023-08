Do října chceme mít jasno, zda má Česko zájem o část plynu z nového terminálu v Gdaňsku. Řekla po jednání s ministrem průmyslu Jozefem Síkelou (za STAN) Anna Łukaszewská-Trzeciakowská, polská vládní zmocněnkyně pro strategickou energetickou infrastrukturu, v rozhovoru pro HN. Jedině v kombinaci se zajištěnými dodávkami plynu má podle ní smysl se bavit také o stavbě nového plynovodu Stork II mezi Českem a Polskem, který patří mezi priority kabinetu Petra Fialy (ODS).

Łukaszewská-Trzeciakowská přivezla ve čtvrtek do Prahy návrh, jak by se Česko mohlo podílet na objednání druhého plovoucího terminálu na zkapalněný plyn LNG do Gdaňsku. „Je to velmi elastická nabídka,“ uvedla bez dalších podrobností.