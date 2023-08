Bude to bez Trumpa, ale stále o Trumpovi. Exprezident, který se chce ve volbách 2024 vrátit do Bílého domu, se ve středu večer nezúčastní první televizní debaty republikánských kandidátů. Pro každého jiného by to byl obrovský handicap do další kampaně. Donald Trump ale vytvořil alternativní politický vesmír. A hned ve čtvrtek, kdy by novináři normálně pitvali výsledky televizní debaty, to bude právě on, kdo opět zcela zaplní americký mediální prostor.

Zbývá vám ještě 90 % článku