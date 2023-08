V polovině první debaty republikánských kandidátů na prezidenta do amerických voleb 2024 přišla řeč na toho, koho moderátor televize Fox News nazval „nepřítomným slonem v místnosti“. Na Donalda Trumpa. Na otázku, zda by se měl stát znovu prezidentem, i kdyby byl už předtím odsouzen za trestný čin, zvedla šestice z celkem osmi jeho soupeřů ruku. Potvrdilo se, co už víme. Trump má Republikánskou stranu, její voliče a jejich prostřednictvím i politiky, stále pevně v hrsti. Osm z deseti republikánů si myslí, že žaloby, které byly proti němu vzneseny, jsou politicky motivované. A v posledních průzkumech jsou Trumpovy preference mezi republikánskými voliči větší (55 procent), než když dohromady sečteme voličskou podporu všech ostatních kandidátů.

