Ministerstvo obrany má podle informací HN od začátku července na stole nabídku od švédské vlády a koncernu Saab na další pronájem Gripenů po roce 2027, kdy končí současná smlouva. Ministerstvo ale chce do 1. října předložit vládě plán, jak místo Gripenů nakoupit 24 amerických bojových letadel F-35. Jasné přitom je, že i kdyby se smlouva uzavřela třeba ještě letos, továrna americké firmy Lockheed Martin v texaském Fort Worth nebude schopna do roku 2027 Česku žádné F-35 dodat. Jejich výrobní kapacity jsou kvůli nedávným objednávkám několika evropských států i amerického letectva plné na léta dopředu.

Česko proto bude muset vyřešit, jak chránit nadzvukovými letadly svůj vzdušný prostor. Částečným řešením by bylo prodloužení pronájmu Gripenů nejméně do roku 2029, což umožňuje původní smlouva o pronájmu. Její součástí ale není servis letounů, ten by se musel domluvit zvlášť.

