Gabon je africká země, která má 36. největší zásoby ropy na světě. Jako každá správná ropná diktatura byla v posledním více než půl století až do minulého týdne ovládána jednou dynastií, rodinou Bongových. Pak přišel puč, který si ovšem většina komentátorů dala spíš do souvislosti s předchozí řadou převratů v jiných zemích subsaharské Afriky v posledních letech. Demokraticky zvolený prezident byl nedávno svržen v Nigeru. Předtím byly dokonce dva puče v Mali a v Burkina Fasu, po jednom v Súdánu, Čadu a Guineji. Pás zemí, kde se vojáci dostali v poslední době k moci, se táhne pod celou Saharou od západu na východ.

Co se to v Africe vlastně děje? A proč by nás to mělo zajímat?

