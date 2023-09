Skvělý národ tihle Češi, škoda že nebyli u stvoření světa, mohli poradit. Hodně starý vtip Vladimíra Renčína se vtírá do mysli při sledování ekonomických výsledků země. Poradců, jak to (cokoliv) udělat nejlépe na světě, je tu hodně. Namátkou třeba Národní ekonomická rada vlády, Národní rozpočtová rada, analytická oddělení jednotlivých resortů, experti koalice i opozice a samozřejmě novináři.

A výsledek? Nejvyšší kontrolní úřad uvádí, že Česká republika v posledních letech byla a stále je nejrychleji se zadlužující zemí Evropské unie. Loňská inflace byla pátá nejvyšší v EU a ani letos se příliš nedaří. Reálné mzdy klesají, jejich propad byl historicky nejvyšší a trvá nejdelší dobu. Záchranou by mohla být nízká nezaměstnanost, stát ale nedokáže využít ani tu, protože příjmy z daní nedokážou pokrýt rostoucí výdaje státu. V podstatě se zdá, že kdyby namísto všech poradních sborů vládě radili Umpa Lumpové z továrny na čokoládu, horší by to být nemohlo.

