Výraz „papírový tygr“ je v čínštině označením pro něco či někoho, kdo je silný a hrozivý jen zdánlivě. Podle posledního vývoje se takovým papírovým tygrem stává samotná Čína. Signálů o jejích problémech je řada. Růst ekonomiky zaostává za očekáváním a letošní pětiprocentní cíl vlády se dostává do ohrožení.

Děje se tak navzdory snahám čínských autorit vývoj zvrátit. Centrální banka v létě již dvakrát snížila úrokové sazby, bankovní domy jsou tlačeny k financování problémového realitního sektoru, byla uvolněna řada administrativních omezení pro zadlužování domácností i firem, vláda snížila daňové zatížení rodin a regulátoři změkčili svůj postup vůči technologickým firmám.

Dosavadní neúspěch těchto snah indikuje hluboké strukturální kořeny čínských problémů. Na prvním místě se jedná o demografii. Čína stárne, vymírá, a navíc není atraktivní pro migranty. Svých limitů dosáhl i čínský růstový model postavený na zadlužování, vývozech a investicích. Zadluženost Číny je srovnatelná s nejbohatšími státy.

Země svou vysokou mírou zadlužení a koketováním s deflací stále více připomíná Japonsko začátku 90. let. Vývozy ji také nezachrání. V řadě odvětví si Čína vybudovala dominantní postavení neumožňující další růst tržního podílu, na paty jí šlapou levnější konkurenti a v rozletu tamní vývozce omezují americké sankce.

Globální ekonomika tak v Číně ztrácí jednu ze svých lokomotiv. Zatím to není tolik cítit. Slabá čínská poptávka pomohla skrze nižší ceny a dostupnost LNG dovozcům energií v čele s Evropou. A daří se jiným ekonomikám jako například Indii. Zatím pláčou hlavně firmy závislé na čínském trhu a investoři do tamních akcií. Index hongkongské burzy od začátku roku ztratil 10 procent a čínské akcie stahují dolů výkonnost fondů zaměřených na investice do rozvíjejících se trhů.

S ekonomickou slabostí jde ruku v ruce také slabost politická. Dříve či později utrpí pozice Číny jako velmoci a ostatní země se vůči ní začnou chovat s větší asertivitou. Proč se bát papírového tygra?