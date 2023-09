Většina firem bude muset od ledna 2025 přidat do nákladů novou položku – televizní a rozhlasové poplatky. Budou je platit, i když žádný televizor v celé firmě nikdy nebyl.

Rozhodovat nebude vlastnictví přijímače, ale počet zaměstnanců. Ministerstvo kultury pro tento účel rozdělilo firmy do šesti pásem. V tom nejnižším budou živnostníci, kteří pracují sami na sebe, a také firmy s méně než pěti zaměstnanci. Takových firmiček je v České republice nejvíc, celkově asi dvě stě tisíc. Podle chystaného zákona by za televizi živnostníci neplatili, pokud tedy nemají doma nějaký přijímač pro soukromou potřebu. V pásmu od šesti do 19 zaměstnanců se základní poplatek vynásobí koeficientem 3. Například televizní poplatek bude v takovém případě 3 × 160 Kč, tedy 480 Kč měsíčně. V pásmu od 20 do 49 zaměstnanců se bude poplatek násobit sedmi. U firem od 50 do 249 zaměstnanců se použije koeficient 20.

Zaměstnavatelé s 250 až 999 zaměstnanci budou násobit základní poplatek koeficientem 45. A v nejvyšším pásmu se ocitnou zhruba čtyři stovky největších zaměstnavatelů v zemi, čímž se myslí firmy nad tisíc zaměstnanců. Měsíčně budou do České televize posílat 16 tisíc korun, do Českého rozhlasu pět a půl tisíce.

