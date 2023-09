Fotografie obřího kamene ve tvaru nahého lidského zadku s nápisem „Neočekávané odhalení“. To je způsob, kterým se nyní Česká republika prezentuje v cizině a láká prostřednictvím této kampaně Unexpected Traditions of CzechTourism k nám turisty. Ne, nejsem puritánka a dokážu pochopit humor. V tomto případě si ale nedokážu představit turistu, který letí přes celou zeměkouli, aby se podíval na nahou… zadnici.

Jestli chceme Českou republiku někam posunout a vytvořit z jejího jména silnou značku, musíme být podle mého názoru jednotní v tom, jaký narativ budeme používat. Aby se vše podřídilo jednomu záměru – vylíčit naši zemi jako báječné místo, které stojí za to navštívit. Proto by měl vzniknout brand manuál Česka, jehož plnění nebude nahodilé podle toho, jak si to zrovna nějaké ministerstvo nebo úřad rozhodne. Je potřeba vytvořit profesionální tým, který bude mít silnou politickou podporu pro každodenní a především systematickou implementaci Česka jako značky. Klíčovou podmínkou je samozřejmě koordinace aktivit, které jsou již třicet let roztříštěné po všech možných úřadech, aniž by se spolu členové vlády dokázali domluvit, kterým směrem chtějí jít.

Zbývá vám ještě 70 % článku