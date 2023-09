Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vykoupilo přes 85 procent pozemků na výstavbu úseku Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Stavební povolení očekává ještě v tomto roce, zahájit výstavbu by mělo do konce příštího roku. V úterý to řekl...

26. 7. 2023 ▪ 2 min. čtení