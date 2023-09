Naše bezpečnost není samozřejmostí a bez bezpečnosti není prosperita. To je motto, které už od roku 2001 provází Dny NATO v Ostravě a od roku 2009 i Dny Vzdušných sil Armády České republiky, které se připojily k původnímu konceptu až s odstupem. V pozadí ozbrojeného konfliktu na Ukrajině rozhodně nevyznívá jako fráze. Naopak podtrhuje důležitost vzájemného spojenectví.

Přehlídka, která původně vznikla jen jako regionální prezentace armády, policie a záchranářů a která se už v současnosti řadí mezi největší v Evropě, představuje nejpestřejší škálu prostředků, kterými Česko a jejich spojenci na poli zajišťování bezpečnosti disponují.

Další, dvacátý třetí ročník Dnů NATO a čtrnáctý ročník Dnů Vzdušných sil Armády České republiky, se odehraje letos opět na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě. To už tento víkend 16. a 17. září. Také v tomto roce se návštěvníci, pro něž akce patří v regionu mezi nejoblíbenější, mohou přijít podívat na show bezpečnostních sborů i armády zdarma.

Hlavním tématem akce bude tentokrát modernizace. Při premiérách budou představené nejmodernější stroje a vedle nich i starší technika, která se naopak dočká derniéry. Celkem bude na mošnovském letišti více než 90 letounů a na tisíc kusů pozemní techniky.

„Letos si připomínáme malé jubileum, a to dvacet let od přesunu na letiště z Černé louky, kde se konaly první dva ročníky naší akce,“ uvádí ke konání přehlídky Zbyněk Pavlačík, předseda spolku Jagello 2000, který akci organizuje.

„V roce 2003 jsme byli velmi hrdí na hlavní tahák, letovou ukázku bitevního vrtulníku Mi‑24. Nenapadlo by nás, že akci postupně dostaneme na mapu nejprestižnějších přehlídek v celé Evropě. Prestiž akce je na vysoké úrovni, ale koncept zůstává stejný – nabídnout veřejnosti co nejširší škálu jednotek integrovaného záchranného systému, bezpečnostních sborů a armády, a to s bezplatným vstupem,“ doplňuje Pavlačík.

Dny NATO Konají se od roku 2001. Původně se jednalo jen o regionální akci, která se pořádala na Černé louce. V současné době jde o největší evropskou přehlídku ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, která se tradičně pořádá na letišti v Ostravě.

Akce se účastní kolem 200 tisíc návštěvníků. Na průběhu akce se podílí také statutární město Ostrava. Speciálním partnerským státem je v letošním roce Polsko.

Poprvé, ale i naposled

Pokud jde o poslední veřejné ukázky, derniéru čeká dosluhující vzdušná sovětská technika, konkrétně nadzvukové letouny Su‑22 a MiG‑29 polského letectva. Naopak velkou českou veřejnou premiéru budou mít nové vrtulníky AH‑1Z Viper a UH‑1Y Venom. „Těší nás, že tuto techniku můžeme veřejnosti představit poprvé právě na Dnech NATO v Ostravě a Dnech Vzdušných sil Armády České republiky,“ komentuje velitel Vzdušných sil generálmajor Petr Čepelka.

„Armáda České republiky samozřejmě tradičně prezentuje vše nejlepší a nejmodernější, co má ve výzbroji. Nejenom techniku leteckou, ale i pozemní, kupříkladu radar MADR,“ doplňuje.

Z dynamických ukázek se mohou podle pořadatele návštěvníci těšit na tradiční bojový výsadek 43. výsadkového pluku z Chrudimi. Kombinaci vzdušné a pozemní ukázky nabídne 53. pluk průzkumu a elektronického boje, který provede vysazení z vrtulníku a léčku na nepřítele.

Ukázku plnou těžké techniky včetně dvou tanků přinese zase 7. mechanizovaná brigáda při útoku zesílené mechanizované čety. Na začátku ukázky se premiérově uvede Skupina kybernetických sil a informačních operací, která ukáže taktické klamání nepřítele.

„Armáda České republiky je nejvýznamnějším účastníkem Dnů NATO, který každoročně nabízí největší množství ukázek a ve velké míře se podílí i na organizaci celé akce,“ říká Zbyněk Pavlačík.

Tradičním tahákem vojenské show jsou podle něj i akrobatické skupiny ze Švýcarska a Polska. Návštěvníci je prý z minulých ročníků už znají a obě měly velký ohlas. Po tříleté pauze přiletí na Letiště Leoše Janáčka Ostrava švýcarský PC‑7 TEAM, jenž využívá velmi rozšířené cvičné turbovrtulové letouny Pilatus PC‑7. Druhou skupinou je polská akrobatická skupina Orlik, která předvede své umění s turbovrtulovými stroji PZL‑130 Orlik.

Letové ukázky i moderní technologie

Partnerskou zemí této akce je letos Polsko. Podle pořadatele si připravilo pro diváky velkolepou podívanou. Polská armáda bude prezentovat 36 kusů techniky, včetně té nejmodernější. Polské letectvo zase předvede celkem čtyři letové ukázky, kdy kromě výše zmíněného Orliku, MiG‑29 a Su‑22 přiletí i F‑16 Tiger Demo Team.

Návštěvníky, jichž se obvykle akce zúčastní na dvě stě tisíc, má ambici zaujmout i představení bojového dronu Bayraktar TB2 nebo premiéra nejnovějšího přírůstku a jednoho z nejlepších hlavních bojových tanků současnosti – K2 Black Panther.

„Letošní prezentace polské pozemní techniky je opravdu nevídaná, a to nejen co do počtu, ale také její rozličností. Mnoho této techniky je přímo i polské výroby, což jen umocňuje význam konceptu partnerského státu pro prezentaci zbrojního průmyslu dané země,“ komentuje Pavlačík. „Navíc 25. brigáda letecké kavalerie slibuje předvést ukázku, jakou jsme na mošnovském letišti dosud nikdy neviděli a do níž budou zapojeny vrtulníky i obrněná technika, takže diváci se rozhodně mají na co těšit,“ doplňuje.

Dny NATO Stáhněte si přílohu v PDF

Pozadu dle Pavlačíka ale nezůstanou ani německé ozbrojené síly, které opět nabídnou širokou prezentaci pozemní i letecké techniky. Nejmodernější technologie zastoupí ukázka nejnovější verze hlavního bojového tanku Leopard 2A7V, ze statických ukázek dále bude k vidění bojové vozidlo pěchoty Puma nebo premiérově i vrtulník pro speciální síly H145M. Ve vzduchu nebude chybět obr A400M Atlas a předvede se i víceúčelový vrtulník NH90.

Na Dnech NATO nejsou ale zastoupeny jen složky bezpečnostních sborů, integrovaného záchranného systému a Armády ČR. Návštěvníci tu mají možnost zhlédnout třeba i program Vojenského historického ústavu. Ten letos předvede pojízdné velitelské stanoviště OT‑64/R2 SKOT neboli střední kolový obrněný transportér (SKOT), na jehož vývoji a výrobě se podílelo i Československo, které vyrábělo komponenty jako motory, převodovky či podvozky. Varianta R2 sloužila jako pojízdné velitelské stanoviště a oproti jiným verzím byla vybavena střeleckou věží.

„OT‑64/R2 byl nejlepším transportérem svého druhu té doby, kdy díky jeho vynikajícím jízdním vlastnostem, pohonu všech osmi kol a schopnosti plavby neměl konkurenci. O jeho kvalitách vypovídá i úspěšný export do více než 10 zemí světa, i to, že mnozí jej využívají dodnes,“ uvádí na závěr Zbyněk Pavlačík.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Dny NATO.