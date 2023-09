Unie podnikových právníků vybírala už podvanácté nejlepší firemní experty z právnické profese. Na slavnostním večeru ve středu 13. září v pražské Občanské plovárně si převzalo ocenění Podnikový právník celkem šest laureátů v pěti kategoriích. „Odborná porota vybírala ze 119 nominací. Je vidět, že naše profese se může pochlubit velkým množstvím prvotřídních odborníků i mladých perspektivních nadějí. Z toho mám velkou radost. Všem laureátům gratuluji,“ prohlásila Marie Brejchová, prezidentka Unie podnikových právníků ČR a současně předsedkyně poroty.

V kategorii Podniková právní kancelář získaly ocenění hned dva týmy: T‑Mobile Czech Republic a innogy. Právní kancelář společnosti T‑Mobile má velmi zkušené právníky a působí současně v Česku i na Slovensku. „To umožňuje přeshraniční koordinaci vybraných právních témat a sdílení know‑how. Při spolupráci s kolegy z poboček v Evropě a v Americe se ukazuje vysoká odbornost a rozsáhlé znalosti celého právního týmu. Výborně tak reprezentuje jméno českých podnikových právníků na mezinárodní úrovni,“ zdůvodnil udělení ocenění porotce Vladimír Krasula.

Kvalitní personální obsazení a dynamika právního útvaru přesvědčily porotu také v případě společnosti innogy. „Vývoj této podnikové kanceláře je úctyhodný. Během několika let vytvořila skvěle fungující právní oddělení plné odborníků, které patří mezi špičku. Zajistit bezproblémové fungování tak velké společnosti, jako je innogy, není nic jednoduchého. Navíc v odvětví energetiky, které v posledních letech provází turbulentní vývoj,“ ocenila porotkyně Jitka Hlaváčková.

V kategorii Občanské právo uspěla Monika Potěšilová, která se ve společnosti Notino specializuje zejména na právní vztahy k nemovitostem a smluvní agendu. „Porota ocenila její široký rozhled, komplexnost a všestrannost. Své kvality prokázala již při úspěšném budování českého a slovenského právního oddělení ve společnosti Deichmann. Oceňuji její nadšení a odhodlání, s jakým k právu stále přistupuje,“ vysvětlila porotkyně Jitka Frischholzová.

Podnikovým právníkem 2023 v kategorii Compliance (dodržování všech pravidel – pozn. red.) se stal Vladan Rámiš z mediální skupiny Mafra. Porota ocenila mimo jiné jeho aktivní působení v mnoha spolcích a publikační činnost. „Oblast compliance ve sféře mediálního trhu není jednoduchá, ale Vladan Rámiš zvládá svoji práci podnikového právníka s přehledem už více než 20 let. Jeho znalosti v oblasti ochrany osobních údajů jsou opravdu unikátní,“ uvedl porotce Vladimír Valenta.

Mezi mladými právníky do 40 let, jimž je určena kategorie Perspektiva, zabodovala Kristýna Tranová z IT společnosti JetBrains. „Velmi dobře si rozumí s moderními technologiemi, ve své práci cílí především na efektivitu a soustředí se i na další vzdělávání. O své zkušenosti se neváhá podělit i na workshopech. To vše jsou střípky, které podle nás dávají dohromady ideálního mladého podnikového právníka,“ řekla k rozhodnutí poroty Klára Novotná, viceprezidentka unie.

V kategorii IT a technologické právo si ocenění odnesl Simeon Popov ze společnosti Siemens Energy. „Je velmi aktivní v různých spolcích, působí v akademické sféře a pravidelně píše odborné články a poskytuje rozhovory o energetice. Spolu s dalšími členy naší unie se snaží zlepšit právní a podnikatelské prostředí nejen prohlubováním znalostí v oblasti práva, ale i při samotné tvorbě či změnách právních předpisů v legislativním procesu,“ uvedl porotce Ondřej Kramoliš.

Článek vznikl ve spolupráci s Unií podnikových právníků.