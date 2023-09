Do čela českého T-Mobilu přijde nový šéf. Nynější generální ředitel José Perdomo Lorenzo po pěti letech odchází. V lednu se přesune do Německa, kde bude mít na starosti transformaci skupiny Deutsche Telekom, do níž T-Mobile spadá. Jeho odchod podle informací HN nesouvisí s aktuální kauzou kolem krachu e-shopu Mamut.cz.

