Operátor T-Mobile loni zvýšil provozní zisk EBITDA o 13 procent na 12,73 miliardy korun. Tržby vzrostly o 1,3 procenta na 31,1 miliardy korun. Za zlepšením výsledků stojí mírné ekonomické oživení trhu, výrazný pokles inflace, pokračující optimalizace interních procesů a zefektivnění hospodaření firmy. T-Mobile to ve středu oznámil v tiskové zprávě.

Celkový počet zákazníků meziročně poklesl o 0,2 procenta na 6,51 milionu. Z toho množství tarifních klientů vzrostlo o dvě procenta na čtyři miliony. Celkem 763 tisíc SIM karet sloužilo pro komunikaci různých strojů a zařízení. Počet zákazníků Magenta TV vzrostl o 10,2 procenta na 293 tisíc. Celková spotřeba dat stoupla o 25,9 procenta.

Operátor pokračoval v masivních investicích do síťové infrastruktury, které loni dosáhly 4,9 miliardy Kč, otestoval v pilotu možnost integrace mobilní stanice do bezpilotního letounu, představil novou mikromobilní stanici nebo otevřel nové křídlo pražského datového centra DC7. Zákazníkům přinesl revoluční roamingové balíčky, nové tarify řady Next, jeho zákaznický program Magenta Moments překročil hranici 1,36 milionu uživatelů.

Vysokorychlostní internet od T-Mobilu může využívat v České republice nyní 1,1 milionu domácností, z toho přes 500 tisíc přípojek je optických. Pokračovala i spolupráce s předními českými univerzitami zaměřená na rozvoj privátních 5G kampusových sítí umožňujících testování nejmodernějších technologií, jako jsou Univerzita obrany v Brně, CIIRC při Českém vysokém učení technickém v Praze nebo Česká zemědělská univerzita v Praze.

„Loňský rok pro nás byl v mnoha ohledech jiný – spustili jsme nový rámec marketingové komunikace #MeziSvými, která staví na chvílích strávených ve společnosti těch nejbližších. Přinesli jsme revoluční nabídku roamingových balíčků a zahájili spolupráci s legendárním festivalem Colours of Ostrava,“ uvedla generální ředitelka Melinda Szabó.

Operátor také loni podnikl kroky k posílení ochrany svých zákazníků před podvodnými praktikami typu spoofing a spustil nový ochranný firewall. Dále spojil síly se Svazem průmyslu a dopravy ČR a společně se podíleli například na kampani při příležitosti 20 let od vstupu do EU.

T-Mobile je součástí nadnárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom. Svou 5G sítí operátor aktuálně podle Českého telekomunikačního úřadu pokrývá 95 procent populace a dlouhodobě se zaměřuje také na budování a rozvoj optické infrastruktury.