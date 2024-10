T-Mobile přivede k další stovce tisíc českých domácností optickou přípojku na rychlý internet a také nabídne filmotéku Netflix těm, kteří využívají jeho internetovou televizi. To jsou plány, které zmiňuje nová šéfka operátora pro Česko a Slovensko Melinda Szabó ve svém vůbec prvním rozhovoru v nové funkci.

Maďarská manažerka se v telekomunikačním byznysu pohybuje už více než 25 let. Do role generální ředitelky českého T-Mobilu nastoupila v návaznosti na přestup Španěla Josého Perdoma Lorenza do mateřské skupiny Deutsche Telekom. I Szabó v předchozí roli působila v Deutsche Telekomu – a totiž na pozici seniorní viceprezidentky pro nefiremní zákazníky v Evropě.

