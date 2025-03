Na dubnovém světovém Expu v Ósace bude vystavovat i jedna nenápadná česká firma, jejíž obrat přesahuje dvě miliardy. Cíl má jasný: kromě Ameriky a západní Evropy hodlá proniknout se svými interkomy i na velký japonský trh. Expanzi firmy 2N vede už šestým rokem jako generální ředitel Michal Kratochvíl, firemní veterán, sloužící ve firmě od roku 2002.

2N koupila v roce 2016 za 1,4 miliardy korun švédská společnost Axis Communications, firma ale zůstává z velké části stále česká. Díly na její interkomy se vyrábí v Česku a tady se i kompletují. A i když na obratu firmy se Česko podílí zhruba jen z deseti procent, přenést výrobu jinam se 2N nevyplatí. Ani do USA, kde má firma více než polovinu svých prodejů a tamní prezident Donald Trump připravuje celoplošná cla 25 procent na evropské výrobky .

„Axis má například fabriku v Mexiku. Před pár měsíci to dávalo smysl, nyní to asi ani nemá cenu počítat. Ale příští týden nebude mít třeba smysl počítat v jiné zemi. S Donaldem Trumpem to bude volatilní a nepředvídatelné. Pro nás to zatím není téma. Práce v USA je navíc drahá. A lepší to nebude,“ říká Kratochvíl v rozhovoru s HN.

