Ženy vstupující v Česku do vysoké politiky to mají bohužel stále těžké. Dokonalou ilustrací je to, co aktuálně prožívá trojka pirátské kandidátky pro Evropské volby Zuzka Klusová. Mladá politička z Moravskoslezského kraje hned poté, co nečekaně uspěla v pirátských primárkách, musela na sociálních sítích číst řadu nechutných sexistických komentářů. „Kdo ji vohnul přes stůl?“ ptali se například oplzlí jedinci na síti X pod gratulací stranického předsedy Ivana Bartoše.

Můžeme to samozřejmě bagatelizovat s tím, že podobné komentáře jsou dílem několika hlupáků a že kdo jde do politiky, ať už žena, nebo muž, musí něco vydržet. Jenže zkuste se do situace mladých političek vžít. Neustálé zpochybňování, poznámky k zevnějšku, sexualizace, to je mnohem větší tlak, než jakému čelí jakýkoli mladý politik pohlaví mužského. Je to přesně tak, jak říká Zuzka Klusová: „Radost političek z úspěchů v Česku trvá jen do chvíle, než je zveřejníte a přečtete si komentáře.“

