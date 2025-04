Příští týden to bude 380 let, co generál Torstenson oblehl Brno. Jako Kyjev mělo padnout „do tří dnů“, nestačily ani tři měsíce a Brno se pošvédštění ubránilo. V hodině pověstně jedenácté. To bylo dobře. Dobře ale není dnes se bránit jinému pošvédštění: našeho systému „rodičovské dovolené“ (následujícího tři čtvrtě roku po jiném typu obléhání).

I když byla loni zkrácena doba vyplácení rodičovského příspěvku ze čtyř na tři roky (byť „neplaceně“ si dovolenou mohou rodiče stále dohodnout do čtyř let věku dítěte), pořád máme jednu z nejdelších rodičovských na světě. A i když ji mohou čerpat i otcové, z 98 procent se jedná o matky. A právě u nich ukazuje ekonomický výzkum (oceněný předloni Nobelovou cenou), jak ničivé následky má dlouhá rodičovská na možnosti žen vydělávat si po zbytek života tolik jako muži.

Česká rodičovská je nyní obzvláště krutá k nízkopříjmovým matkám. Na každé dítě má stát připraveno 350 tisíc (s mateřským příspěvkem je to již téměř půl milionu). Každá matka může vyčerpat vše, ale více si vydělávajícím matkám je dovoleno čerpat rychleji. Ty mohou vše dočerpat třeba do 1,5 roku dítěte. Chudším to dovoleno není, ty musí být „doma“ minimálně 2,5 roku. A spousta z nich pak státu chybí například v sociálních službách – když už se stát rozhodl jim platit tak málo.

Co by pomohlo? Zkrátit maximální dobu čerpání oněch 350 tisíc třeba na polovinu, do 1,5 roku dítěte. To by přitom nebylo ani plné pošvédštění, tam mají jen 1,3 roku (a i to považují za skandinávsky velkorysé). Žádný rodič by nepřišel ani o korunu. Zrychleným čerpáním by se měsíční částka přiblížila vyšším platům otců, kteří by tak byli více lákáni ke sdílení rodičovské. A skrze stát bychom na tom vydělali všichni. Na dřívějším návratu do práce by matky a hlavně jejich zaměstnavatelstvo odvedly zhruba 35 miliard ročně. Pokud by se tím (podle nobelovského principu) zvedly mzdy žen z 82 na 89 procent mezd mužů, bylo by to po čase přes 100 miliard ročně. A že nemáme dost jeslí? Nové „chůvovné“ je modernější řešení. Efter det svenska!