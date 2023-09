Vyjednávání o státním rozpočtu jsou vždy těžká a delikátní, zejména když se ekonomice ne úplně daří, její dlouhodobý výhled není optimistický a za dveřmi zuří válka. Posledních třicet let byla až příliš často v Česku tradiční obětí rozpočtových škrtů v takových situacích hlavně armáda. Letos se tomu zdá být jinak, když se blíží vládní rozhodnutí o největším vojenském nákupu v historii Česka – pořízení 24 letadel F-35 za více než sto miliard korun.

Česká armáda modernizaci potřebuje, aby mohla zajišťovat obranu Česka i spolupráci v rámci Severoatlantické aliance. Na dvě procenta HDP slíbená v roce 2014 by se obranný rozpočet měl dostat příští rok, kdy půjde o částku zhruba 140 miliard. Ani to ale nebude stačit na to, aby vojáci brzo dohnali všechno, co politici (nejen čeští) v minulých dekádách v rámci časů tzv. mírové dividendy zanedbali.

