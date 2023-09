Obchodník s luxusními auty Pavel Kyllar je zvyklý na pozornost. Kamarádí s celebritami, několik let se pohyboval po boku Miss ČR 2007 Kateřiny Sokolové, chlubil se i svým přátelstvím s uprchlým podnikatelem Radovanem Krejčířem. Tři roky po jeho slavném útěku z jeho černošické vily za ním neváhal do Jihoafrické republiky poslat fotografa, aby uprchlého podnikatele nafotil na kalendář jeho firmy pro rok 2009. A Krejčíř se tehdy dokonce prostřednictvím Skypu účastnil jeho vánočního večírku, který moderoval Libor Bouček.

Nyní má ale osmačtyřicetiletý obchodník podstatně jiné starosti. Nedaří se mu nejen v podnikání – jeho společnost Impex Car hospodařila v posledních dvou letech podle účetní závěrky se ztrátou více než 15 milionů – ale poslední měsíce navíc víc než večírky navštěvuje soudy. Zapletl se totiž do obchodu s kradenými archiváliemi a za podílnictví mu hrozí až tři roky vězení. To ale není jediný jeho problém. V jiné kauze (viz box) je stíhaný pro vydírání a tentokrát mu hrozí až 12 let za mřížemi.

