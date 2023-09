Kdo je nemocným mužem Evropy? Podle titulků médií by byla odpověď jasná – Německo. Sráží ho problémy Číny, která je nejdůležitějším německým obchodním partnerem, ztráta levného ruského zemního plynu nebo zanedbaná digitalizace a přechod na nové technologie. Německá ekonomika podle odhadů letos nejspíš klesne. A podle řady předpovědí nejde o ojedinělý problém – Němci se prý budou se stagnací potýkat řadu let, doba, kdy byli hospodářskými tahouny Evropy, je pryč.

„Co se s naší zemí děje? Je to jednoduché: ztratila hospodářskou dynamiku, společnost je strnulá, prožívá neuvěřitelnou duševní depresi – to jsou hesla, kterými se dá dnešní krize popsat.“ To není citát ze současnosti, ale z roku 1997, kdy situaci takto popsal tehdejší německý prezident Roman Herzog. V eseji v časopise Die Zeit to připomíná profesor ekonomie Marcel Fratzscher, jeden z nejznámějších a nejcitovanějších německých ekonomů. A zdůrazňuje, že jako Němci dokázali překonat krizi z 90. let, mohou to dokázat i nyní.

Zbývá vám ještě 60 % článku

Co se dočtete dál Proč jsou hlavní příčinou německé stagnace politici?

Díky čemu Německo zase získá zpět hospodářskou sílu?

Co je jeho nejdůležitější předností?