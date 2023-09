Svět počítačů zajímal šestatřicetiletou Janu Zíkovou z Brna vždycky. Už na gymnáziu chodila na volitelný seminář výpočetní techniky, kde však dívky dostávaly jednodušší úkoly než jejich spolužáci a často od vyučujících slýchaly, že „jim to vysvětlí kluci“. Po vysoké škole Zíková nakonec zakotvila v marketingu. Během rodičovské se ale trojnásobná matka rozhodla, že své analytické vlohy přece jen zužitkuje, a přihlásila se na vzdělávací kurzy od organizace Czechitas, která pomáhá ženám proniknout do IT. Dnes se Zíková živí jako datová analytička.

Jana Zíková není jediná, kdo po rodičovské zamířil k jinému zaměstnavateli, nebo rovnou do zcela odlišného oboru. Důvodem ale není vždy touha zkusit něco nového a zajímavějšího. Řada matek zkrátka hledá takovou práci, kterou zvládnou skloubit s rodinným životem.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč matky malých dětí často mění místo, či dokonce profesi.

Jak tento jev prohlubuje rozdíly ve výdělcích mužů a žen.

Proč je IT obor příležitostí pro matky po rodičovské a ženy obecně.