Je jistou ironií dějin, že téměř přesně na den pětadvacet let poté, co na Slovensku vyhrál naposledy volby Vladimír Mečiar a tím skončila jeho éra, má před sebou nová generace Slováků podobnou volbu. Mikuláš Dzurinda byl tehdy schopen proti vítězi sestavit širokou koalici, která vrátila Slovensko na demokratický Západ pod heslem „vláda změny“. Vydrželo to necelých osm let. Až do roku 2006, kdy svoji první vládu po vítězných volbách sestavil Robert Fico.

Podobnou civilizační osudovost v sobě nesly i volby v roce 2020, které vyhrál Igor Matovič se svým hnutím a mottem „všichni proti Ficovi“. Zdálo se, že několikanásobný premiér a člověk, který umožnil prorůst organizovanému zločinu do útrob státu, v politice skončil.

