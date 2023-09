Realitní trh se po roce vyčkávání a obav znovu probouzí k životu. Developeři s vidinou opětovného růstu zájmu o koupi bytů spouštějí nové projekty. Týká se to nejen Prahy, ale také Brna. V jeho severovýchodní části před dvěma týdny developer Trikaya zahájil výstavbu nové čtvrti Pod Hády. Na místě bývalé továrny postaví za čtyři miliardy korun v několika etapách více než 1000 bytů.

Podle šéfa firmy Dalibora Lamky jsou právě podobné projekty na takzvaných brownfieldech neboli nevyužívaných průmyslových plochách v současné době jedinou možností, jak stavět uvnitř měst. „A za jeho hranice jít nechceme. Už na začátku podnikání jsme si řekli, že nehodláme ukrajovat louky a pole. Nikdy jsme to nedělali a myslím, že to dělat nebudeme,“ říká Lamka v rozhovoru pro HN. Kritizuje také zdlouhavé stavební řízení, které podle něj prodražuje nemovitosti. Jen zmíněnou čtvrť Pod Hády chystala společnost Trikaya 14 let.

Trh s novými byty v uplynulém roce zamrzl, nyní se však zájem o novostavby zvedá. Projevuje se to i v Brně?

V Brně pozorujeme postupný nárůst prodejů. Myslím si, že trh se pomalu probouzí. Ale rozhodně se nedá mluvit o závratné euforii. Stále nejsme na úrovni před vypuknutím války na Ukrajině. Naše prognóza ukazuje, že v roce 2023 by měl být prodej bytů v Brně zhruba na stejné úrovni jako v roce 2022, což je mezi 500 a 600 byty. Dříve se ve městě prodávalo kolem 1100 bytů ročně.

Navzdory nižšímu zájmu ale ceny bytů příliš neklesly. A teď developeři opět mluví o zdražování. Kdo bude byty kupovat, když jsou dnes velmi obtížně dostupné i pro střední třídu?

