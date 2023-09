Po 14 letech startuje v Brně jeden z největších tamních developerských projektů. Společnost Trikaya ve středu zahájila stavbu nové čtvrti Pod Hády na severovýchodě města. Firma zde postupně vybuduje přes tisíc bytů za více než čtyři miliardy korun. První z nich by chtěla dostavět v roce 2025, celkem však výstavba zabere více než šest let. Na konci projektu by podle Trikayi mělo být bydlení postavené i s ohledem na ekologii.

